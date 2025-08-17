Президент Франции сообщил, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом европейские лидеры "будут защищать собственные интересы наряду с украинскими"

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что на следующих саммитах по украинскому урегулированию Европа должна быть за столом переговоров с Россией, США и Украиной. С таким заявлением он выступил перед церемонией в коммуне Борм-ле-Мимоза (департамент Вар в южной части республики) в честь 81-й годовщины освобождения юга страны от нацистской оккупации в годы Второй мировой войны.

"Я намерен отстаивать идею, что на следующих саммитах за столом переговоров должна быть не только Украина, но и Европа. Вместе с Россией и с США, потому что речь идет о безопасности европейцев", - сказал Макрон, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в X.

По его словам, на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне европейские лидеры "будут защищать собственные интересы наряду с украинскими". "Завтра мы едем туда не просто для того, чтобы сопровождать Зеленского, мы едем туда, чтобы защищать интересы европейцев", - отметил французский лидер.

Зеленский 18 августа встретится в Вашингтоне с Трампом. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.