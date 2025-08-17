Премьер-министр Армении подчеркнул, что извинения касаются только двух фраз, относительно которых комиссия по предотвращению коррупции приняла решение

ЕРЕВАН, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принес извинения за использование неподобающих для политика выражений, адресованных духовенству Армянской апостольской церкви. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) премьера.

"Комиссия по предотвращению коррупции зафиксировала в моем выступлении нарушение правил поведения по двум известным эпизодам. Несмотря на то, что я не совсем согласен с некоторыми оценками, я приношу извинения", - написал Пашинян.

При этом он подчеркнул, что извинения касаются только двух фраз, относительно которых комиссия приняла решение.

Ранее комиссия пришла к заключению, что Пашинян нарушил кодекс поведения должностного лица. Расследование началось после того, как Пашинян опубликовал запись с нелестными отзывами в адрес духовенства Армянской апостольской церкви. Высказывания премьера были подвергнуты лингвистической экспертизе, которая установила, что слово "домпел" в армянском языке имеет два значения ("ударять" и "вступать в половую связь") и премьер в своем посте использовал именно второе его значение. Согласно выводам экспертов, пост Пашиняна "имеет грубый и непристойный подтекст из-за выбора слов".

Ситуация вокруг армянской церкви

29 мая в ходе заседания правительства Пашинян обрушился с критикой на Армянскую апостольскую церковь, заявив, что она давно превратилась в "чулан, где хранится всякая рухлядь". 30 мая на страницах Пашиняна и его жены Анны Акопян в Facebook появилось несколько постов с уничижительными высказываниями в адрес представителей церкви. В последующие дни нападки премьера на церковь продолжились, в том числе в нецензурных выражениях. Так, в одном из постов Пашинян задался вопросом, сколько епископов в Армении верны обету безбрачия. В частности, Пашинян обвинил в нарушении обета безбрачия Католикоса всех армян Гарегина II. Пашинян также заявил, что власти республики должны иметь право "решающего голоса" в вопросе избрания главы Армянской церкви.

Обращаясь 10 июня в телеграм-канале к верующим, премьер предложил создать координационную группу для отстранения Гарегина II и избрания нового католикоса. Оппозиция выступила с резкой критикой действий премьер-министра, обвинив его в "подрыве единства армянского народа", а несколько общественно-политических деятелей выступил за отлучение Пашиняна и его жены от церкви. Сама Армянская апостольская церковь назвала высказывания премьера "угрозой для государства".