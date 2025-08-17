Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что Китай только перерабатывает российское топливо, потом оно продается по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Европейские страны в частном порядке высказывали обеспокоенность потенциальным введением Соединенными Штатами вторичных санкций в отношении стран, покупающих российскую нефть. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

"Определенно, есть осложнения, связанные со вторичными санкциями. Если к стране применяются вторичные санкции, скажем, если нужно было бы разобраться с продажами российской нефти Китаю, то Китай лишь перерабатывает эту нефть, потом она продается по всему миру и любому, кто ее покупает, пришлось бы платить больше или, если бы ее не было, искать альтернативные источники, - сказал он в интервью телекомпании Fox. - Относительно законопроекта Сената [Конгресса США], который предлагает пошлины в размере 100% для Индии и Китая, мы слышали от европейских стран некоторое беспокойство в этой связи, этого не было в пресс-релизах, но это озвучивалось".

США 6 августа объявили о введении дополнительных пошлин в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Учитывая эти пошлины, тарифы на импорт республики в США были доведены до 50%. Президент США Дональд Трамп критиковал Индию за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными. После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров России.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.