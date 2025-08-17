Уитэкер: Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу

Стране предстоит восстанавливать свою сельскохозяйственную экономику и инфраструктуру, что потребует "много денег, в основном из Европы", добавил постоянный представитель США при НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. США ожидают, что Украина станет крупным поставщиком военной техники для европейских стран на фоне увеличения ими расходов на оборону. Об этом в воскресенье заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

"Они [Украина], безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те [европейские страны] будут тратить те 5%, о которых все договорились", - сказал Уитэкер.

По его словам, уже сейчас необходимо думать о том, как будет выглядеть экономика Украины. Он отметил, что, помимо оборонного сектора, Украине предстоит восстанавливать свою сельскохозяйственную экономику, порты и инфраструктуру, для чего потребуется "много денег, в основном из Европы".