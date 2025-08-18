По данным телеканала, за Паса Перейру проголосовали 31,6%, за Хорхе Кирога 27.1%

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. Сенатор Родриго Пас Перейра и экс-президент Боливии (2001-2002 гг.) Хорхе Кирога лидируют на выборах президента страны и могут выйти во второй тур. Об этом сообщил телеканал Red Uno со ссылкой на данные исследования, проведенного на основе подсчета голосов на 567 избирательных участках.

Согласно этим данным, за Паса Перейру, представляющего центристскую Христианско-демократическую партию, проголосовали 31,6%, за Кирогу, представляющего правоцентристский альянс "Свобода и демократия", - 27,1%.

Для победы в первом туре кандидату нужно получить абсолютное большинство голосов (50%+1) или набрать 40% голосов при условии, что отрыв от ближайшего соперника составляет более 10 процентных пунктов. Если этого не произойдет по итогам голосования в воскресенье, второй тур выборов пройдет 19 октября.

Пас Перейра, согласно опросам, не входил в число лидеров предвыборной гонки. Сын экс-президента Хайме Паса Саморы (1989-1993 гг.) выступает за децентрализацию страны, внедрение программы доступных кредитов, а также снижение налогов и пошлин. Политик считает необходимым более сильную интеграцию страны с Южноамериканским общим рынком ("Меркосур"), а также более активное развитие отношений с другими странами, прежде всего Бразилией и США. В 2024 году он критиковал правительство президента Луиса Арсе за связи с Россией и Ираном.

Кирога был одним из двух фаворитов перед выборами. Он выступал против сохранения отношений с Кубой, Венесуэлой и Ираном, критиковал влияние России в Венесуэле и допускал возможность пересмотра отношений с БРИКС, хотя в то же время выступал за развитие отношений с Китаем и Индией. Кирога также заявлял о желании выйти из "Меркосур", который называл "тюрьмой из пошлин".

Во внутренней политике Кирога намерен провести жесткую корректировку госрасходов для сокращения дефицита бюджета и приватизацию госкомпаний. Кандидат также выступает за реформу системы правосудия и конституции. Кирога обещает аннулировать контракты на литиевые проекты, среди которых соглашение с дочерней структурой Росатома Uranium One, если их ратифицирует действующий состав парламента.