Военнослужащим предстоит выполнять задачи по обороне заданной территории

ВИЛЬНЮС, 18 августа. /ТАСС/. Военные учения "Драгуно иниршис" ("Исступление драгуна") по отработке оборонительных действий с передислокацией подразделений начались в Литве. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"В ходе учений военнослужащим батальона драгунов имени князя Бутигейдиса предстоит совершить марш из района сосредоточения в Клайпеде на полигон в Казлу-Руде, где перед ними будет поставлена задача по проведению операций по обороне указанной территории", - говорится в сообщении.

Передислокация в район учений будет осуществляться по гражданским автодорогам. Расстояние от Клайпеды до Казлу-Руды составляет около 250 км. В учениях будут задействованы 90 единиц боевой техники, в том числе многоцелевые бронеавтомобили JLTV. Планируется активное использование беспилотных летательных аппаратов.

Маневры продлятся до 26 августа.