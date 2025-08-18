FT: Киев готов согласиться на урегулирование конфликта по текущей линии фронта

По информации газеты, целью Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет обсуждение "продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск" из Донбасса

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский готов пойти на уступки и согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине по текущей линии фронта, чтобы не выводить ВСУ из Донбасса. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.

По его информации, целью Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет обсуждение "продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск" из Донбасса. Ради этого он готов пойти на "удобоваримый компромисс" по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы.

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. По сведениям источников газеты, Трамп считает, что быстро достичь мирного соглашения можно, если Зеленский согласится передать России оставшуюся часть Донбасса. Взамен, как утверждается, наступит прекращение огня по текущей линии фронта и будут действовать гарантии безопасности - как для Киева, так и для Европы.

Позднее агентство Reuters информировало, что Зеленский в беседе с Трампом по итогам его встречи с Путиным назвал невозможной уступку Украиной всей территории Донбасса России.

Зеленский 18 августа встретится в Вашингтоне с Трампом. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.