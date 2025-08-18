Отмены рейсов начались 14 августа, когда профсоюз бортпроводников и руководство перевозчика не смогли прийти к соглашению, сообщает газета The Globe and Mail

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Начавшаяся 16 августа забастовка бортпроводников крупнейшего авиаперевозчика Канады компании Air Canada уже затронула порядка 500 тыс. пассажиров. Об этом сообщило издание The Globe and Mail.

Газета уточнила, что отмены рейсов начались еще 14 августа, когда стало известно, что профсоюз бортпроводников и руководство перевозчика не смогли прийти к соглашению. Профсоюз требует увеличения зарплаты, а также оплаты часов, когда стюарды и стюардессы не находятся в воздухе, ожидая вылетов.

В день начала забастовки министр по делам рабочих мест и семей Патти Хайду поручила Канадскому совету по трудовым отношениям вмешаться в ситуацию и заставить профсоюз прекратить забастовку 17 августа с тем, чтобы стороны продолжили спор до заключения нового соглашения. Однако профсоюз отказался выполнять эти требования.