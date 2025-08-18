Как уточнила официальный представитель ведомства Мао Нин, Китай занимает "последовательную и четкую позицию" по вопросу Украины

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Китайские власти будут способствовать урегулированию украинского кризиса собственными методами. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы продолжим по-своему убеждать стороны в необходимости переговоров, содействовать политическому урегулированию кризиса", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос, готова ли китайская сторона стать гарантом безопасности Украины, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

В то же время официальный представитель не подтвердила, как и не опровергла, что Пекин в сложившейся ситуации готов взять на себя ответственность за обеспечение соответствующих гарантий. Как уточнила Мао Нин, Китай занимает "последовательную и четкую позицию" по вопросу Украины.