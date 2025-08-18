В издании есть черно-белые снимки с групповыми портретами пленных украинских военнослужащих

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Опубликована фотография книги с петицией 1 тыс. украинских военнопленных, обратившихся к Владимиру Зеленскому. Издание было подарено президентом РФ Владимиром Путиным лидеру США Дональду Трампу в рамках встречи на Аляске. Об этом сообщает телеканал RT.

Книга иллюстрирована черно-белыми снимками с групповыми портретами пленных военнослужащих ВСУ.

"Пан президент! К вам обращаются военнопленные граждане Украины, давно готовые к обмену, но по какой-то только вам известной причине вычеркнутые из обменных списков. <...> Вы говорите, что надо менять всех на всех. Так отдайте всех российских военнопленных и заберите из плена равное количество наших", - говорится в петиции.