МИД КНР надеется на своевременные переговоры по Украине

Как уточнила китайский дипломат Мао Нин, КНР выражает надежду на достижение "в кратчайшие сроки справедливого и прочного мирного соглашения"

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Китайские власти надеются на своевременное проведение переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы надеемся, что все стороны и заинтересованные лица своевременно примут участие в мирных переговорах", - сообщила она на брифинге, комментируя позицию Пекина в отношении предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как уточнила китайский дипломат, КНР выражает надежду на достижение "в кратчайшие сроки справедливого и прочного мирного соглашения", обязательного для всех сторон.

После саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске Трамп провел телефонные разговоры с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО, председателем Еврокомиссии и Зеленским, который сообщил, что в понедельник собирается обсудить в Вашингтоне с Трампом "детали по завершению конфликта". По данным газеты The New York Times, глава американской администрации пригласил европейскую сторону присоединиться к этой встрече.