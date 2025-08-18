Активисты блока "Победа" пикетируют МВД, обвиняя в нарушении прав человека

Накануне блок "Победа" заявил о нарушении прав задержанных в ходе акции протеста в сквере железнодорожного вокзала в Кишиневе, которую анонсировал лидер "Победы" Илан Шор

КИШИНЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Активисты блока оппозиционных партий "Победа" проводят пикет у здания МВД Молдавии, требуя освободить своих сторонников, задержанных во время субботней акции протеста.

Протест проходит мирно, около сотни протестующих скандируют "Полиция, хватит воевать с народом!", "Беспредел вместо закона!", "Офицеры, не позволяйте власти превращать вас в посмешище!". Они критикуют силовиков за нарушение прав граждан, передает с места события корреспондент ТАСС.

"Мы собрались на митинг протеста против того беспредела, который творит полиция. Людей штрафуют, задерживают, разгоняют мирные акции", - заявил журналистам принимающий участие в акции заместитель главы управления внешних связей Гагаузии Юрий Кузнецов.

"Если ты есть в так называемом списке, который никому не был продемонстрирован, значит, ты ограничен практически во всех фундаментальных правах, в том числе в праве на свободу передвижения, свободу слова, свободу мирных собраний! Под властью правящей Партии действия и солидарности Молдавия взяла путь на диктатуру с применением всех тоталитарных инструментов", - сказал в выступлении перед протестующими активист "Победы" Андрей Попа.

Накануне блок "Победа" заявил о нарушении прав задержанных в ходе акции протеста в сквере железнодорожного вокзала в Кишиневе, которую анонсировал лидер "Победы" Илан Шор. Представители блока заявили ТАСС, что в отделения полиции доставили примерно 150 человек. По данным полиции, во время акции в субботу были задержаны 69 человек, было составлено 148 протоколов о нарушениях, изъяты десятки палаток, а также спальные мешки и матрасы. Среди задержанных в основном пожилые люди, которые составляли большую часть демонстрантов. Участники акции требовали освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул и других политзаключенных. Полиция назвала акцию протеста незаконной и пригрозила применить силу, а вечером сотрудники правоохранительных органов снесли установленные протестующими палатки.

Шор объявил, что возместит участникам финансовые потери из-за прогулов на работе. В полиции заявили, что обещанное лидером "Победы" денежное вознаграждение является "серьезным нарушением закона". Там напомнили, что политик был обвинен в финансовых махинациях и объявлен в розыск. Лидер блока "Победа" обвинения не признает и называет это дело политическим. На 23 августа оппозиционер призвал своих сторонников вновь выйти на акции протеста в разных регионах Молдавии.