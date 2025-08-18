Однако Сеул продолжит критически относиться к сотрудничеству Москвы с КНДР в чувствительных вопросах

СЕУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Республика Корея будет поддерживать контакты с Россией, но продолжит критически относиться к сотрудничеству Москвы с КНДР в чувствительных для Сеула вопросах. Об этом заявил южнокорейский министр иностранных дел Чо Хён на слушаниях в парламенте.

Чо Хён сказал, что Сеул намерен сохранить стабильность в отношениях с Россией. "С одной стороны, мы продолжим коммуникацию с Россией, с другой стороны, мы продолжим придерживаться решительного несогласия с военным сотрудничеством России и Севера, угрожающим нашей безопасности", - привело агентство Рёнхап слова министра.

Глава МИД Республики Корея добавил, что Сеул будет просить "соседние страны, включая Китай и Россию, сыграть конструктивную роль" в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Чо Хён рассказал, что в разработке находится новая концепция "поэтапной денуклеаризации Корейского полуострова", которая включает заморозку ядерной программы КНДР, сокращение арсенала и полный отказ от ядерного оружия.

После прихода к власти новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поговорил по телефону с рядом глав иностранных государств и правительств, в числе которых были лидеры Вьетнама, Казахстана, OAЭ, США, Филиппин и Японии. В Республике Корея принято, что новый президент отправляет своих посланников в ключевые соседние страны, в число которых входят КНР, Россия, США и Япония. Вокруг отправки посланника в Москву сохраняется неопределенность. Ранее сообщалось, что южнокорейские власти рассматривают возможность отправить представителя в Россию, но ряд СМИ допускали, что этого в конечном счете, скорее всего, может не произойти. В период предвыборной кампании Ли Чжэ Мён заявлял, что Сеулу не следует нагнетать ненужную напряженность в отношениях с Москвой.