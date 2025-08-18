Депутат Рады Дмитрук призвал арестовать Зеленского как террориста

По мнению политика, преступления главы киевского режима "тянут на несколько пожизненных сроков"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал американские власти арестовать Владимира Зеленского как террориста за совершенные им преступления.

"Зеленского необходимо арестовать в США как террориста. Его преступления требуют не просто правосудия - они тянут на несколько пожизненных сроков", - написал Дмитрук в Telegram-канале.

Депутат Рады подчеркнул, что справиться с этой задачей может президент США Дональд Трамп, у которого "есть сила, чтобы остановить этого клоуна раз и навсегда".

Зеленский 18 августа прибыл в Вашингтон, где планируется его встреча с Трампом для обсуждения "деталей по завершению конфликта". Кроме того, к Зеленскому и Трампу после двухсторонней встречи присоединятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита.