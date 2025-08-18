По мнению белорусского лидера, чтобы увеличить приток туристов, необходимо повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил повысить туристический сервис в стране, заявив, что, если в гостиницах будут ползать тараканы, иностранные гости в республику не поедут. По данным агентства БелТА, вопрос государственного регулирования в туристической сфере обсуждается в понедельник на совещании под руководством президента с членами правительства.

По мнению белорусского лидера, чтобы увеличить приток туристов, необходимо повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства. "Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают", - указал президент.

В связи с этим он поинтересовался, каких конкретных экономических показателей кабинет министров планирует достичь в отрасли к концу пятилетки и на среднесрочную перспективу. "Напомню, на следующую пятилетку правительству поставлена задача сделать туризм национальным проектом, реализовать его экономический потенциал по максимуму", - отметил Лукашенко.