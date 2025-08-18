По информации телеканала, любые иллюзии о возвращении Крыма и большей части Донбасса закончились

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме предстоит "проглотить горькую таблетку" территориальных уступок. Такое мнение выразил телеканалу CNN директор программы центральноевропейских исследований Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш.

По его словам, Трамп "недвусмысленно дал понять", что Зеленскому придется "смириться с тем, что потерянная территория по большей части потеряна надолго". Отмечается, что "любые иллюзии о возвращении Крыма и большей части Донбасса закончились".

"За кулисами есть четкое понимание того, что Зеленскому придется проглотить эту горькую таблетку. И теперь нам нужно сосредоточиться на гарантиях безопасности для Украины в будущем и сделать их надежными", - приводит телеканал слова Инглиша. При этом эксперт подчеркнул, что в центре многосторонних переговоров, вероятно, будет "создание долгосрочных соглашений по безопасности для Украины без формального членства в НАТО".

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии.

Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом 18 августа в Вашингтоне "детали по вопросу завершения конфликта". Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.