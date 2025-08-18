Как отметил основатель и председатель саудовского Центра изучения Персидского залива, ключевые аравийские монархии, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, "позитивно оценивают саммит" на Аляске

ДОХА, 18 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия благодаря сбалансированным отношениям с Россией, США и Украиной может стать площадкой для проведения следующих раундов переговоров по Украине в рамках дипломатического процесса, запущенного на Аляске. Об этом в беседе с ТАСС заявил основатель и председатель саудовского Центра изучения Персидского залива (Gulf Research Center) Абдель Азиз бен Сагер.

"Вероятность проведения будущих встреч выглядит весьма высокой. Саудовская Аравия уже доказала свою способность собирать противников за одним столом, опираясь на политику нейтралитета, сбалансированные отношения с Москвой, Вашингтоном и Киевом, а также на дипломатический опыт и доступ к кулуарам. Успех в организации подготовительных встреч в Эр-Рияде делает ее естественным кандидатом для проведения следующих, более содержательных раундов, которые станут продолжением саммита на Аляске", - сказал Сагер, отвечая на вопрос о возможности проведения консультаций по Украине в странах Персидского залива, в частности в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что прошедшие в королевстве несколько месяцев назад переговоры делегаций России и США "способствовало формированию благоприятной атмосферы и институциональной основы для саммита" в Анкоридже.

Как отметил саудовский эксперт, ключевые аравийские монархии, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, "позитивно оценивают саммит" на Аляске, "полагая, что любое сближение между Вашингтоном и Москвой позволит смягчить последствия войны [на Украине], в том числе для мировых энергетических и продовольственных рынков, что имеет для них стратегическое значение".

ОАЭ, по мнению Сагера, рассматривают встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске "с учетом необходимости снижения глобальной напряженности, которая напрямую влияет на энергетические рынки и мировую экономику". В то же время Катар, который выступает посредником между Москвой и Киевом в вопросе возвращения детей, вывезенных из зоны конфликта, к их семьям, "рассматривает любой политический прогресс как более широкую платформу, на которой он сможет расширить свои гуманитарные посреднические усилия", - считает председатель Gulf Research Center.

"Саммит на Аляске, возможно, не ознаменовал прекращения войны, но заложил основу для нового [дипломатического] процесса, в рамках которого страны Персидского залива, прежде всего Эр-Рияд, могут сыграть ключевую роль в качестве площадки для будущих переговоров по Украине, что в перспективе может привести к всеобъемлющему и устойчивому урегулированию", - заключил Сагер.

Посредничество Эр-Рияда

Саудовские официальные лица на различных уровнях заявляли о готовности Эр-Рияда выступить посредников между Россией и Украиной, а также о поддержке любых усилий, направленных на достижение политического урегулирования конфликта. В марте 2023 года министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд после визита на Украину посетил Москву и провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Выступая на пресс-конференции, саудовский министр подчеркнул, что обмен пленными между Россией и Украиной в 2022 году проходил при личном участии наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

В феврале 2025 года в саудовской столице состоялись переговоры делегаций России и США, на которых стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, а также украинское урегулирование. Россию на встрече представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

11 марта делегации США и Украины провели в саудовском городе Джидда консультации, главными темами которых стали 30-дневное прекращение огня и подписание соглашения с Вашингтоном о полезных ископаемых. 24 марта в Эр-Рияде прошла встреча представителей России и США, посвященная возобновлению черноморской зерновой инициативы. Российскую делегацию возглавляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Накануне переговоров в саудовской столице состоялась встреча представителей США и Украины, которые обсудили возможное прекращение ударов по энергетическим объектам, а также вопросы безопасности судоходства в Черном море.