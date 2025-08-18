Они попытаются убедить американского лидера отклониться от мирных инициатив, отметил бывший посол Великобритании в США

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Лидеры европейских стран будут использовать лесть, чтобы попытаться убедить президента США Дональда Трампа отклониться от мирных инициатив, которые он обсуждал на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в США Ким Даррок.

"Будет много лести. Это утомительно, но необходимо - это первый этап. Вы говорите ему, как хорошо у него идут дела, как все рады, что он ведет Запад к разрешению военного [конфликта]. Но затем вы переходите к сути дела", - приводит его слова британская газета The Guardian.

Издание напоминает, что генсек НАТО Марк Рютте, который также примет участие во встрече с Трампом в Вашингтоне, в преддверии саммита Североатлантического альянса в Гааге в июне в личной переписке называл американского президента "папочкой". Тогда это было необходимо якобы для того, чтобы смягчить позицию американского лидера, считает газета.

Тот факт, что европейские лидеры быстро освободили свои графики, чтобы в кратчайшие сроки вылететь в Вашингтон, говорит о том, "насколько они были встревожены" российско-американским саммитом в Анкоридже, пишет The Guardian. По мнению авторов материала, поездка Владимира Зеленского в Вашингтон "вселяет страх" в украинскую делегацию.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Ожидается, что в 18 августа Трамп примет Зеленского в Белом доме. Вместе с ним на встречу отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александер Стубб. О своих планах принять участие во встрече сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По словам американского президента, в случае успешного исхода переговоров будет запланирована его новая встреча с российским лидером. По данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 22 августа.