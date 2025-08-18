Он составил 54%

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Рейтинг президента США Дональда Трампа резко вырос после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской службы Insider Advantage.

По ее данным, рейтинг одобрения американкого лидера после саммита вырос до 54%, в то время как не одобряют его деятельность 44% респондентов, еще 2% опрошенных не определились. Отмечается, что показатели Трампа улучшились среди афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки, среди белого населения его поддержка почти достигла рекордного показателя в 64%.

Опрос Insider Advantage проводился с 15 по 17 августа. Погрешность составила 3,09 процентных пункта.

По данным исследовательской службы YouGov, которые были опубликованы в середине июля, только 41% опрошенных поддерживал деятельность президента США, в то время как около 55% американцев не одобряли ее.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.