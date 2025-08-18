Военный ВСУ: "срок жизни" украинских дронов сократился примерно в 10 раз

Как отметил Александр Карпюк, дронов у ВСУ остается все меньше и на оставшиеся ресурсы ведется "охота"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Срок службы одного украинского дрона типа тяжелый гексакоптер "Баба-яга" сократился со 100 до 10-15 вылетов. Об этом сообщил украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным Серж Марко.

"Срок "жизни" одной "Бабы-яги" (с грузоподъемностью около 20-50 кг для минирования и сброса боеприпасов - прим. ТАСС) по количеству вылетов значительно сократился. Если раньше некоторые "Бабы-яги" совершали по 100 вылетов, то сейчас 10-15 вылетов на этом [покровском] направлении - это уже неплохо", - написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Как отметил военный, дронов у ВСУ остается все меньше и на оставшиеся ресурсы ведется "охота". По словам Карпюка, сейчас дроны "Баба-Яга" уничтожаются прямо на площадке еще до взлета или сразу после этого в течение буквально 7-10 минут. Кроме этого типа украинских беспилотников, системная работа ведется и по уничтожению FPV-дронов и БПЛА Mavic, добавил военный.

Ранее десятки офицеров ВСУ из различных подразделений заявили изданию Би-би-си - Украина, что вооруженные силы страны испытывают серьезные проблемы с количеством и качеством беспилотников. В ВСУ также называли огромной проблемой нехватку боеприпасов к FPV-дронам.

Кроме того, на Украине ранее говорили и о проблемах с противодействием российским беспилотникам ввиду нехватки средств для борьбы с ними. Депутат Верховной рады Юрий Камельчук сообщал, что самолеты гражданской авиации на Украине оборудуют пулеметами для борьбы с беспилотниками из-за нехватки военных самолетов. В свою очередь начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщал, что для борьбы с беспилотниками можно использовать легкомоторные самолеты.