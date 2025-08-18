В то же время вопрос возможного размещения военнослужащих ФРГ на Украине в правительстве Германии комментировать не стали

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Германии заявило, что роль США в обеспечении гарантий безопасности для Украины должна быть конкретизирована в ходе переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа. Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер.

Он отметил, что большое внимание уделяется теме гарантий безопасности. "Вопрос о том, как конкретно это будет оформлено, крайне сложный. Здесь есть не только ряд политических вопросов, но и много технических моментов, которые следует обсудить очень предметно", - сказал Майер.

"Мы также видели сигналы от США о том, что со стороны американцев могут быть уступки или обещания. Конечно, это должно быть сначала конкретизировано и подтверждено на сегодняшних переговорах", - подчеркнул представитель правительства Германии.

В то же время вопрос возможного размещения военнослужащих ФРГ на Украине в правительстве ФРГ комментировать не стали.

18 августа президент США Дональд Трамп проведет в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским. Вместе с ним в США отправится ряд европейских лидеров. Как передавал телеканал NBC News, встреча в Вашингтоне будет посвящена, среди прочего, обсуждению возможных гарантий безопасности для Украины.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.