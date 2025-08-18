Владимир Зеленский надевал его на саммит НАТО в Нидерландах в июне

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Представители Белого дома поинтересовались у украинских чиновников, наденет ли Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом США Дональдом Трампом в понедельник в Вашингтоне. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их словам, Зеленский появится в Белом доме 18 августа в том же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне. Он будет придерживаться делового стиля, сообщили источники. Галстук он надевать не будет, отметили собеседники Axios.

Как напоминает портал, в феврале на встречу с Трампом в Белом доме Зеленский надел черный свитер и черные штаны, тогда американский лидер с иронией отметил, что тот "принарядился". Во время встречи один из журналистов спросил Зеленского, почему он не явился на встречу с президентом США в костюме, на что тот ответил, что после завершения конфликта будет носить костюм, который, "может быть, будет подороже", чем у задавшего вопрос. Позднее во время беседы в присутствии журналистов между Трампом и Зеленским возникла перепалка, в ходе которой американский лидер указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку.

18 августа вместе с Зеленским на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как передавал телеканал NBC News, встреча в Вашингтоне будет посвящена, среди прочего, обсуждению возможных гарантий безопасности для Украины.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.