В Раду внесли законопроект, позволяющий избегать ответственности за коррупцию

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин пояснил, что документ предполагает внести изменения в статью Уголовного кодекса о причинении вреда государству - это не будет считаться преступлением, если совершено при выполнении "контрразведывательного задания"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Законопроект, который позволит чиновникам и бизнесменам избегать ответственности за коррупционные преступления, внесли в Верховную раду депутаты от правящей партии. На это обратил внимание глава украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин.

"Депутаты [Владимира] Зеленского снова пропихивают амнистию за коррупционные преступления. Теперь индульгенцию будут выписывать опричники из политического СБУ", - написал Шабунин в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Он пояснил, что находящийся на рассмотрении парламента законопроект предполагает внести изменения в статью Уголовного кодекса о причинении вреда государству - это не будет считаться преступлением, если совершено при выполнении "контрразведывательного задания". По сведениям Шабунина, законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на следующей неделе.

Как поясняют эксперты ЦПК, спецзадания в сфере контрразведки секретны, а "выписывать" их СБУ сможет не только своим сотрудникам, но и чиновникам или приближенным к власти бизнесменам. Причем делать это задним числом, что позволит избежать ответственности по уже предъявленным обвинениям. "Завтра глава СБУ выпишет бумажку [бывшему вице-премьеру Алексею] Чернышову или [считающемуся приближенным к Владимиру Зеленскому бизнесмену Тимуру] Миндичу, и на этом расследование в отношении друзей [Зеленского] можно выбрасывать в помойку", - отмечает Шабунин.

Ранее на Украине разгорелся скандал, когда Зеленский попытался взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), которые были созданы по указанию западных партнеров и, в отличие от СБУ, пользовались определенной автономностью. По мнению местных экспертов, на этот шаг Зеленского спровоцировало то, что НАБУ предъявило обвинения нескольким близким к нему людям, в частности Чернышову. Некоторые украинские эксперты отмечали, что НАБУ и САП могут использоваться западными партнерами для давления на Зеленского.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером жители Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов. Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.