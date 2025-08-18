По данным портала, способ добиться сделки представляет собой обсуждение ее "в одно время в одном помещении покупателя и продавца"

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп пытается добиться встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, считая, что это проложит путь к миру на Украине. Об этом сообщил портал Axios.

Ссылаясь на неназванных помощников американского лидера, он пишет, что "единственная краткосрочная цель" Трампа применительно к Украине заключается в том, чтобы организовать очные переговоры Путина и Зеленского. "Все остальное - это прелюдия. Все остальное направлено на то, чтобы выйти на этот момент для мира", - сказал советник Трампа. Как утверждают источники Axios, не только госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник хозяина Белого дома Стив Уиткофф, но и сам Трамп ожидают личной встречи Путина и Зеленского. "Есть способ добиться сделки: свести, чтобы обсуждать ее, в одно время в одном помещении покупателя и продавца. Мы пытаемся понять, хотят ли обе стороны сделки, как выглядят ее контуры", - заявил один из советников Трампа, осведомленный о ходе переговоров на украинском направлении.

По информации портала, "трехходовка" США по Украине заключается в том, чтобы согласовать шаги для обеспечения мира сначала на переговорах российского и американского руководителей, а затем - на встрече Трампа и Зеленского. Кульминацией, по замыслу Вашингтона, должны стать переговоры Путина и Зеленского при участии американской стороны.

В этом же материале говорится, что оценки хода боевых действий на Украине разведкой США разнятся. Один из выводов заключается в том, что Вооруженные силы России могут полностью взять под контроль Донбасс к октябрю, пишет Axios. Согласно другим заключениям, военные действия будут идти тяжело, и их исход будет не столь однозначным.

Кроме того, по свидетельству портала, один из советников Трампа утвердительно ответил на вопрос о том, могут ли гарантии безопасности Вашингтона Киеву включать размещение войск США на Украине. Другой советник заявил на этот счет, что ясности нет. "Мы не будем вести переговоры через прессу", - добавил этот чиновник.