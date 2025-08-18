Экс-посол де Глиниасти: мало кто из делегации ЕС решится давить на Трампа

Дипломат считает, что наиболее жестких позиций по украинскому конфликту из них придерживается президент Франции Эмманюэль Макрон

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Многие члены европейской делегации, отправившиеся в Вашингтон в качестве "группы поддержки" Владимира Зеленского, не смогут или не захотят оказывать какое-либо давление на президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта. Такое мнение выразил дипломат и исследователь, бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.

"[Премьер-министр Великобритании Кир] Стармер через несколько недель должен принять Трампа с официальным визитом и в прошлом получил привилегированное обращение в вопросах таможенных пошлин, поэтому он будет менее жестким. [Генсек НАТО] Марк Рютте является сотрудником подчиненной США организации, тогда как [премьер-министр Италии Джорджа] Мелони ведет очень тонкую игру - она пытается сохранить европейский консенсус, но не хочет ссориться с американцами", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.

"И поэтому, если возникнет сложная дискуссия, начнут проявляться характеры всех участников, их политические позиции", - заключил гость программы. Французский дипломат считает, что наиболее жестких позиций по украинскому конфликту из всей этой делегации придерживается президент Франции Эмманюэль Макрон, вторым наиболее ярым сторонником киевского режима он назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Де Глиниасти считает, что Зеленскому в любом случае придется договариваться о деталях будущего урегулирования конфликта, вопрос лишь в том, насколько он готов принять условия согласованного плана президента России Владимира Путина и Трампа.

"Либо он соглашается с основными положениями, и в этом случае его ждут проблемы внутри страны, но он сохранит американскую поддержку в том, что касается сохранения Украины как независимой прозападной страны. Либо он говорит "нет", и в этом случае ему останется полагаться лишь на оружие от Евросоюза. И здесь настанет момент истины: является ли Европа в ее нынешнем виде <...> достаточно надежным и достаточно сильным партнером, чтобы позволить Зеленскому сказать "нет" плану Путина - Трампа", - заявил дипломат.

Трамп примет Зеленского 18 августа в Вашингтоне. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся Макрон, Стармер, Мерц и Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.