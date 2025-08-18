Глава канцелярии президента республики Збигнев Богуцкий почеркнул, что польский лидер Кароль Навроцкий не согласится на отправку солдат

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Идея некоторых стран из "коалиции желающих" отправить войска на Украину после прекращения боевых действий представляется плохим решением для мирного урегулирования. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.

"Следует также четко подчеркнуть еще один момент: сегодня мы имеем дело с так называемой коалицией желающих. Мы уже могли забыть, что это была за коалиция, а это была коалиция стран, готовых отправить свои войска на Украину. Это не лучшее решение", - отметил Богуцкий в эфире YouTube подкаста Poranny ring. "Президент Кароль Навроцкий прямо заявил: он не дает согласия на отправку польских солдат на Украину", - подчеркнул политик.

13 августа премьер-министр Великобритании Кир Стармер в обращении к коллегам по "коалиции желающих" сообщил о готовности в случае прекращения огня на Украине реализовать "уже разработанные планы по развертыванию сил сдерживания".