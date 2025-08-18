Как указывает телеканал, Нью-Дели стремится активизировать взаимодействие с Пекином и Москвой на фоне неопределенности в торговых отношениях с Вашингтоном

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал заседание Экономического консультативного совета республики для обсуждения ситуации вокруг пошлин, которые вводятся американской администрацией в отношении индийских товаров. Об этом сообщил телеканал India TV со ссылкой на источник в правительстве.

По данным телеканала, встреча проводится для анализа текущего состояния экономики в условиях 25-процентных пошлин, введенных США. Ожидается, что в ней примут участие семь министров, включая главу финансового ведомства.

Как указывает телеканал, заседание совета приобретает особое значение, поскольку совпадает с двухдневным визитом министра иностранных дел Китая Ван И в Индию, а также проводится за несколько дней до визита министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара в Россию, поскольку Индия стремится активизировать взаимодействие с Пекином и Москвой на фоне неопределенности в торговых отношениях с США.

США 6 августа объявили об увеличении пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Президент страны Дональд Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров России.

16 августа индийская газета Financial Express сообщила, что американские переговорщики отменили планировавшуюся на конец августа поездку в Нью-Дели для шестого раунда обсуждения индийско-американского торгового соглашения. Визит американской делегации должен был начаться 25 августа и продлиться до 30 августа. Ожидалось, что эти консультации станут ключевыми в вопросе смягчения торговой напряженности. Источник газеты отметил, что Индия не может прекратить закупки нефти у России, учитывая "большую разницу в денежном выражении".