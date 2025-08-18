Она подавалась на решение об отзыве его мандата главы Республики Сербской

БЕЛГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Суд Боснии и Герцеговины отклонил апелляцию защиты президента Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорада Додика на решение об отзыве его мандата главы объединения.

"Совет апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины <...> отклонил как необоснованную апелляцию Милорада Додика, президента Республики Сербской, в лице [его] доверенного лица Горана Бубича, поданную на решение Центральной избирательной комиссии БиГ, которым было установлено прекращение полномочий главы Республики Сербской", - говорится в пресс-релизе суда.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики). Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), которого назначает руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить представителя ФРГ Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.

ЦИК БиГ 6 августа принял решение о прекращении полномочий Додика в связи с вынесенным ему приговором и о проведении в Республике Сербской досрочных выборов. До этого Апелляционная палата суда в Боснии и Герцеговине оставила в силе приговор первой инстанции в отношении главы энтитета в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на занятие политической деятельностью из-за игнорирования решений Шмидта. Позднее тюремное заключение заменили денежным штрафом.

Ранее Додик сообщил, что референдум о доверии политическому курсу руководства Республики Сербской пройдет в конце сентября. По его словам, в ходе голосования жителей энтитета спросят, поддерживают ли они принятие ключевых решений в Боснии и Герцеговине Шмидтом. Глава Республики Сербской также выразил готовность провести голосование о самостоятельности энтитета в случае попыток дальнейшего давления на боснийских сербов.