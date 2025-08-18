Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал, что более 4 тыс. автомобилей и 100 автобусов ожидают выезда из Белоруссии в Польшу

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Транспортная ситуация на белорусско-польской границе остается сложной и может быть охарактеризована как "квест на выживание". Об этом сообщил близкий к белорусскому дипломатическому ведомству Telegram-канал "Глас МИДа".

В субботу, 16 августа, Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что более 4 тыс. автомобилей и 100 автобусов ожидают выезда из Белоруссии в Польшу перед погранпереходом "Тересполь" ("Брест"), среднее время ожидания составляет почти неделю.

"Польский "колесный ретрит": 4 420 авто + 100 автобусов в очереди!" - говорится в сообщении. В сообщении Telegram-канала подчеркивается, что "пешком до Варшавы - 3 дня", а автобусы Варшава-Минск опаздывают на 24 часа - пассажиры "ночуют с сюрпризом" в пробках.

"Итог: Варшава называет это "техработы". Мы видим квинтэссенцию европейского гостеприимства: тысячи людей (включая граждан ЕС!) превращают отпуск в квест на выживание", - говорится в сообщении.

Согласно архивным данным Госпогранкомитета, обычно в очереди на выезд из Белоруссии через погранпереход "Тересполь" ("Брест") в выходные дни находится порядка 2 тыс. автомобилей. В конце июля очередь резко сокращалась до 150-200 автомобилей.

Пункт пропуска "Тересполь" ("Брест") является единственным действующим на белорусско-польской границе на данный момент для легковых автомобилей.