Глава Бюро по международной политике при администрации польского президента Марчин Пшидач подчеркнул, что для главы государства Кароля Навроцкого приоритетной представляется подготовка к его первому официальному визиту в США

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вина за отсутствие представителя Польши на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне при участии некоторых европейских лидеров лежит на главе МИД Радославе Сикорском. Об этом заявил глава Бюро по международной политике при администрации польского президента Марчин Пшидач.

"Информирую, что обсуждение участия в совместном с Владимиром Зеленским визите так называемой коалиции желающих в США проходило с участием, в частности, Радослава Сикорского. Министр иностранных дел Республики Польша не заявил о готовности Польши принять участие в этом визите", - написал Пшидач в X. Политик подчеркнул, что для президента республики Кароля Навроцкого в настоящее время приоритетной представляется подготовка к его первому официальному визиту в США, который состоится 3 сентября.

Кроме того, между Навроцким, его администрацией и польским МИД разгорелся спор по поводу того, кто именно - Зеленский или Трамп - приглашали европейских лидеров на встречу в Вашингтон. Сикорский указал на то, что приглашения в Белый дом направляет американский лидер, а переговоры 18 августа должны пройти в составе, аналогичном телеконференциям Трампа с европейскими лидерами перед и после саммита РФ - США на Аляске. В тех беседах Польшу представлял ее президент, подчеркнул дипломат. В свою очередь, сам Навроцкий заявил, что именно Зеленский, а не Трамп, направлял приглашения европейским лидерам на встречу в Белом доме.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" в понедельник в Вашингтоне. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.