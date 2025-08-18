Вучич: министр госинвестиций Сербии вернется к работе через месяц

Дарко Глишича выписали из больницы, сообщил президент страны

БЕЛГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Перенесший инсульт министр государственных инвестиций Сербии и председатель исполнительного комитета правящей Сербской прогрессивной партии Дарко Глишич выписан из больницы и вернется к своим обязанностям через месяц. Об этом сообщил президент страны Александар Вучич.

"Наш Дарко только что выписался из больницы. Через месяц он вернется к своим обычным обязанностям", - написал Вучич в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глишич почувствовал себя плохо прямо во время утренней программы на телеканале Pink 5 августа. Прямой эфир был прерван, политика срочно доставили в Клинический центр. Позднее министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар заявил, что состояние Глишича остается крайне тяжелым. По его словам, у политика был диагностирован инсульт с осложнениями: повреждены два кровеносных сосуда, один из которых полностью закупорен, а второй поврежден, что привело к кровоизлиянию. Глишич был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Клинического центра Сербии, подключен к аппарату ИВЛ. Лончар подчеркнул, что благодаря своевременной госпитализации медики смогли оперативно приступить к лечению.

Президент Сербии 6 августа лично посетил Глишича в больнице после проведенной операции и сообщил, что тот пришел в себя и "чувствует себя лучше".