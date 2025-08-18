Премьер-министр Великобритании заявил, что конфликт на Украине "негативно отразился на каждой семье в Британии"

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал достижение справедливого мира целью своего визита в Вашингтон. Об этом он заявил в коротком видеозаявлении, записанном на борту самолета по пути на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы должны гарантировать, что это будет долгосрочный мир, что он будет справедливым и правильным. Именно поэтому я лечу в Вашингтон с другими европейскими лидерами, чтобы обсудить это лично" с Трампом и Владимиром Зеленским, сказал Стармер в ролике, опубликованном в X. "Сделать это правильным образом в интересах всех, это в британских интересах", - сказал глава британского правительства.

Он выступил с утверждением, что конфликт на Украине "негативно отразился на каждой семье в Великобритании".

Трамп примет 18 августа в Вашингтоне Владимира Зеленского. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.