Кроме того, президент США подтверждает, что Киев не вступит в НАТО, заявил лидер французской партии "Патриоты"

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признал, что Крым включен в состав России, когда призвал Владимира Зеленского отказаться от притязаний на полуостров для урегулирования украинского конфликта. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"За несколько часов до встречи в Белом доме Трамп оказывает очень своевременное давление на Зеленского и его проевропейских дядюшек и тетушек, которые держат его за руку! Он также подтверждает: Крым официально принадлежит России, а Украина не вступит в НАТО", - написал политик в X.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может почти сразу урегулировать конфликт на Украине, отказавшись от притязаний на Крым и идеи вступления страны в НАТО.