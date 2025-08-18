Украинские военные используют жилые кварталы как прикрытие

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины целенаправленно размещают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на крышах многоквартирных домов в густонаселенных районах Харькова, используя харьковчан в качестве живого щита. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

"Управление внутренних дел ВГА Харьковской области располагает оперативной информацией о том, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) Украины размещают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на крышах жилых многоэтажных домов в Харькове. По утверждениям источников, эти комплексы прикрывают объекты ПВО, но развернуты в густонаселенных районах, что ставит под удар гражданское население", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные используют жилые кварталы как прикрытие. Так, в ходе атаки ВС РФ на военные объекты ВСУ украинские боевики активировали системы РЭБ в городе, что привело к жертвам среди гражданского населения. В западных СМИ это событие было представлено, как "атака России на гражданских".

"Тем самым киевский режим демонстрирует полное пренебрежение к безопасности собственных граждан, сознательно превращая жилые дома в военные цели ради пропагандистской выгоды. Это не "ошибки" и не "случайности" - это расчетливая тактика. Украинские власти используют людей как живой щит, чтобы затем обвинять Россию в ударах по гражданским объектам", - отмечает пресс-служба.