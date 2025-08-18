ABC: австралийская авиакомпания оштрафована на $58,5 млн за незаконное увольнение

Во время пандемии коронавируса в 2020 году Qantas сократила более 1 800 должностей обслуживающего персонала

СИДНЕЙ, 18 августа. /ТАСС/. Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas должна по решению суда выплатить рекордный в истории страны штраф в 90 млн австралийских долларов ($58,5 млн) за незаконное увольнение сотрудников. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

Во время пандемии коронавируса в 2020 году Qantas сократила более 1 800 должностей обслуживающего персонала. Суд признал действия компании незаконными и обязал авиаперевозчика заплатить штраф в размере $58,7 млн, что является крупнейшим штрафом за нарушение трудового законодательства в истории Австралии. При этом 50 млн австралийских долларов ($32,5 млн) должны быть выплачены непосредственно профсоюзу работников сферы транспорта.