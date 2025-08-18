Сибига: Украина не признает потерю территорий и ограничений для армии

Глава МИД республики назвал важной и решающей предстоящую встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Украина не признает потерю каких-либо территорий и требований о сокращении армии. Об этом в преддверии намеченной на сегодня встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне заявил на пресс-конференции в Киеве министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

"Позиция Украины относительно территориальных уступок остается неизменной. Зеленский поехал с сильными позициями, скоординированными со своими союзниками. <...> Есть Конституция Украины, <...> которая дает все ответы. И еще одна из базовых неприемлемых для нас вещей - никаких ограничений для нашей армии", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Сибига также заявил, что сегодняшняя встреча Зеленского с Трампом "исключительно важная, решающая, <...> как и момент, в котором мы находимся".

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. Взамен, как утверждается, наступит прекращение огня по текущей линии фронта и будут действовать гарантии безопасности - как для Киева, так и для Европы. Позднее агентство Reuters информировало, что Зеленский в телефонной беседе с Трампом по итогам его встречи с Путиным назвал невозможной уступку Украиной всей территории Донбасса России.

В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация закончится, когда будут достигнуты все ее цели - демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.