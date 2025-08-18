Иностранные журналисты приглашены к освещению учений "Запад-2025"

Темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Иностранные журналисты смогут освещать российско-белорусские учения "Запад-2025". Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

"Представителям иностранных СМИ, заинтересованным в освещении учения "Запад-2025", необходимо направить соответствующую заявку в Министерство иностранных дел Республики Беларусь не позднее 28 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Перечень документов, необходимых для получения аккредитации, размещен на интернет-портале МИД Белоруссии.

В свою очередь близкий к пресс-службе дипведомства Telegram-канал "Глас МИДа" отметил, что "в очередной раз страна демонстрирует открытость миру, приглашая иностранных журналистов осветить события". "Никакой бюрократии, волокиты или сложных процедур! Все просто и прозрачно", - говорится в сообщении.

Учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России планируют отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника. Также участники учений "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника".