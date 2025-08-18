Сийярто ответил Сибиге, свалившему на Россию вину за атаки ВСУ на нефтепровод

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что "Россия десятилетиями транспортирует нефть в Венгрию по трубопроводу" и это отвечает интересам его страны

БУДАПЕШТ, 18 августа. /ТАСС/. Действия России, поставляющей свою нефть на экспорт, отвечают интересам Венгрии, а действия Украины, атакующей нефтепроводы, им противоречат. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая своему украинскому коллеге Андрею Сибиге, попытавшемуся оправдать нападение ВСУ на нефтепровод "Дружба".

"Министр иностранных дел Украины набросился на меня в соцсети Х после того, как я сообщил об украинском нападении на нефтепровод, идущий в Венгрию. Он посоветовал мне жаловаться на россиян", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Однако, отметил Сийярто, "некоторые факты каким-то образом ускользнули" от внимания Сибиги. "Факт первый: Россия десятилетиями транспортирует нефть в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Это отвечает интересам Венгрии. Факт второй: Украина наносит удары по этому трубопроводу, и поставки нефти регулярно прекращаются из-за украинских нападений. Это противоречит интересам Венгрии", - отметил глава МИД.

Сийярто подчеркнул, что является венгерским министром и ставит интересы своей страны превыше всего. "И давайте не забывать: большая часть электроэнергии, поставляемой на Украину, поступает из Венгрии", - добавил он. Ранее Будапешт уже давал понять Киеву, что может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если та будет атаковать нефтепровод "Дружба" и иными способами препятствовать поставкам российских энергоносителей в Венгрию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар Украины по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, демонстрирует, что киевский режим теперь не остановится ни перед чем.