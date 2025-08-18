По информации телеканала ТА-3, перебои в прокачке нефти возникли в связи с ударом ВСУ по одной из подстанций

БРАТИСЛАВА, 18 августа. /ТАСС/. Поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" приостановлены. Со ссылкой на оператора национальных нефтепроводов компанию Transpetrol об этом сообщил словацкий новостной портал Pravda.

Причина приостановки прокачки нефти, согласно компании-оператору, возникла не на территории Словакии. Венгрия также не получает энергосырье по "Дружбе".

Словацкий телеканал ТА-3 проинформировал в свою очередь, что перебои в прокачке нефти возникли в связи с ударом ВСУ по одной из подстанций "Дружбы", через которую обеспечиваются поставки в Словакию и Венгрию.