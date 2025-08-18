По данным телеканала, ситуация усугубляется острой нехваткой лекарств и персонала

КАИР, 18 августа. /ТАСС/. Большинство больниц в секторе Газа выведены из строя и не могут оказывать помощь населению, с октября 2023 года вследствие боевых действий в анклаве погибли более 1,5 тыс. медработников. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные министерства здравоохранения сектора.

Согласно сведениям ведомства, из порядка 40 больниц в Газе в настоящее время функционируют только 15, многие из них лишь частично. Ситуация усугубляется острой нехваткой лекарств и персонала. Так, в медучреждения поступают лишь 30% от всех необходимых препаратов. Жертвами эскалации конфликта с Израилем стали уже по меньшей мере 1 590 медработников, в их числе не менее 200 врачей.

В Минздраве также напомнили о сохраняющемся дефиците продовольствия в секторе. По утверждению ведомства, жизни почти 300 тыс. детей Газы находятся под угрозой по причине голода и недоедания. Взрослое же население страдает от анемии, что крайне осложняет поиски доноров крови для пострадавших.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. По данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате военных действий, превысило 62 тыс., более 156 тыс. получили ранения, еще 263 жителя анклава, в том числе 112 детей, умерли от голода.

С 2 марта 2025 года в сектор не поступает международная гуманитарная помощь, по решению властей еврейского государства остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты. Распределение продовольствия среди жителей сектора осуществляется через систему пунктов Фонда гуманитарной помощи Газе, которым совместно управляют Израиль и США.