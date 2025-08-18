Хельсинки могли бы помочь Киеву в обеспечении логистики и подготовке военных кадров, отметил Петтери Орпо

СТОКГОЛЬМ, 18 августа. /ТАСС/. Главной задачей ВС Финляндии остается защита собственных границ, вопрос об отправке подразделений на Украину для предоставления ей гарантий безопасности не рассматривается ввиду близости границы с Россией. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

"Как мы уже говорили ранее, наша главная задача как страны, граничащей [с Россией], - оборона Финляндии", - сказал премьер журналистам, отвечая на вопрос о возможности участия Хельсинки наряду с другими западными странами в механизме предоставления гарантий безопасности Киеву. Слова Орпо приводит телерадиокомпания Yle.

Финляндский премьер также отметил, что обсуждать участие Финляндии в инициативе пока рано, поскольку пока нет никакого конкретного плана. При этом Орпо указал, что Финляндия граничит с РФ и обеспечение безопасности на границе - основная задача финляндской армии. Вместо того, чтобы направлять военных на Украину, Хельсинки могли бы помочь Киеву в обеспечении логистики и подготовке военных кадров, добавил политик.

Президент Финляндии Александер Стубб будет одним из участников встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Во встрече, которая запланирована на вечер 18 августа, примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Также в Вашингтоне Трамп примет Владимира Зеленского.