Премьер-министр Армении указал, что "некоторые силы использовали карабахский вопрос как инструмент для того, чтобы помешать становлению армянской независимости"

ЕРЕВАН, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что только закрытие карабахского вопроса сделало возможным достигнутый с Азербайджаном мир.

"Народ, как и я, понял, что без закрытия вопроса Карабаха мир невозможен. Карабахский вопрос просто использовали некоторые силы как инструмент для того, чтобы помешать становлению нашей независимости, суверенитета, государственности, а также развитию, - сказал Пашинян, - Что касается беженцев из Карабаха, я не раз заявлял и повторяю, что считаю нереалистичным их возвращение (в Карабах - прим. ТАСС). Более того, считаю опасной муссируемую с обеих сторон тему возвращения беженцев из Армении и Азербайджана обратно на эти территории".