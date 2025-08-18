Постпред США: гарантии безопасности Киеву необязательно означают дислокацию войск

В конечном итоге это должен решить президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, заявил постоянный представитель страны при НАТО Мэтью Уитэкер

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Гарантии безопасности Украине со стороны США необязательно означают дислокацию американских войск на ее территории. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

"В конечном итоге это должен решить президент [США Дональд] Трамп. Во многом это может быть командование и управление. Необязательно, чтобы это были американские войска", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но в то же время, очевидно, Украина и европейские страны хотели бы, чтобы Соединенные Штаты были каким-то образом вовлечены в этот процесс. Знаете, я не ожидаю… но посмотрим, как президент Трамп будет вести переговоры", - продолжил Уитэкер. "Потому что в конечном итоге, прежде чем заключить соглашение, Украина хочет быть уверена, что это не повторится", - резюмировал он.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в прямом эфире телекомпании CNN заявил, что США не рассматривают возможность привлечения НАТО к защите Украины. По его словам, Соединенные Штаты и европейские страны смогут предложить текст, подобный статье 5 Устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной обороны альянса.