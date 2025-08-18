По данным газеты, дипломаты стран Европы также обеспокоены "возможным участием российских войск" в мероприятии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Послы европейских стран в Китае обсуждают возможность бойкота военного парада в следующем месяце из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета South China Morning Post.

По их информации, европейские представительства в Пекине были приглашены на парад, но они обеспокоены присутствием на нем Владимира Путина и "возможным участием российских войск". Пока не известно, откажутся ли они от участия в мероприятии, также нет официальных подтверждений, что военнослужащие РФ примут участие в мероприятии, указывает газета.

По данным SCMP, никаких строгих ограничений или инструкций относительно того, кого европейские посольства должны направлять на это мероприятие, не существует, и некоторые дипломатические представители решили отказаться от участия. Другие решили отправиться в отпуск или за границу на каникулы в тот же период.

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором Китай представит военную технику национального производства, находящуюся у него на вооружении. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, включая президента РФ Владимира Путина. Первая репетиция прошла 9-10 августа, в ней участвовали 22 тыс. человек.

Власти Китая периодически проводят военные парады на площади Тяньаньмэнь в Пекине с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз это произошло 1 октября 2019 года, когда страна праздновала 70-летие основания КНР.