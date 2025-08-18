Обмен должен будет состояться в рамках 60-дневного прекращения огня, утверждает телеканал

КАИР, 18 августа. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС согласилось отпустить половину удерживаемых в секторе Газа израильских заложников в обмен на некоторое число палестинских заключенных. Обмен должен будет состояться в рамках 60-дневного прекращения огня, утверждает египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источников, предложение египетских и катарских посредников, на которое согласился ХАМАС, включает в себя также отход израильских военных из глубины Газы, с тем чтобы обеспечить беспрепятственный ввоз в анклав гуманитарной помощи.