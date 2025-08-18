Правительство Иордании одобрило соглашение с Россией об отмене виз для туристов

Оно предусматривает освобождение от визовых требований туристических поездок на срок не более 30 дней, а суммарный срок такого пребывания не должен превышать 90 дней в течение года

ТУНИС, 18 августа. /ТАСС/. Совет министров Иордании принял решение одобрить соглашение с Россией о взаимной отмене визовых требований для туристов обеих стран. Об этом сообщило агентство Petra.

По его информации, "решение было принято в рамках укрепления двустороннего сотрудничества". Соглашение предусматривает освобождение от визовых требований туристических поездок на срок не более 30 дней, а суммарный срок такого пребывания не должен превышать 90 дней в течение года.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение одобрить проект соглашения между правительством РФ и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований. В настоящее время россияне могут оформлять визу для въезда в Иорданию сроком до месяца по прибытии в аэропорт, ее стоимость составляет 40 динаров (около $56).