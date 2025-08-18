По данным агентства, военнослужащих направят в морские районы вблизи Латинской Америки

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США направляет более 4 000 моряков и морских пехотинцев в морские районы вблизи Латинской Америки в качестве демонстрации силы после заявлений президента Дональда Трампа о готовности задействовать военных для борьбы с наркокартелями. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источника, в зону ответственности Южного командования США, включающую Центральную и Южную Америку, а также Карибский бассейн, направляется амфибийно-десантная группа "Иводзима" и 22-й экспедиционный отряд морской пехоты. Эти силы действуют как объединенная группа реагирования на кризисы.

Хотя конкретные задачи войск не разглашаются, ранее газета The New York Times сообщала, что Трамп приказал Пентагону подготовить варианты военных действий против латиноамериканских наркокартелей. В то же время Мексика уже исключила возможность развертывания американских сил на своей территории.

Ранее ВМС США объявляли об отправке этого подразделения из Норфолка, штат Вирджиния, как о "плановом развертывании". Однако теперь стало известно, что в ближайшие месяцы Южное командование получит дополнительные ресурсы для проведения операций против картелей.