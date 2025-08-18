При этом портал Axios сообщал, что Владимир Зеленский появится в Белом доме в черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах, но галстук не наденет

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Представители Белого дома попросили Владимира Зеленского надеть костюм и галстук на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, подобный запрос был передан украинской стороне протокольной службой Белого дома.

Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский появится в Белом доме в понедельник в том же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне. Он будет придерживаться делового стиля, сообщили источники. Галстук он надевать не будет.

В феврале на встречу с Трампом в Белом доме Зеленский надел черный свитер и черные штаны, тогда американский лидер с иронией отметил, что тот "принарядился". Во время встречи один из журналистов спросил Зеленского, почему он не явился на встречу с президентом США в костюме, на что тот ответил, что после завершения конфликта будет носить костюм, который, "может быть, будет подороже", чем у задавшего вопрос. Позднее во время беседы в присутствии журналистов между Трампом и Зеленским возникла перепалка, в ходе которой американский лидер указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку.

18 августа вместе с Зеленским на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как передавал телеканал NBC News, встреча в Вашингтоне будет посвящена, среди прочего, обсуждению возможных гарантий безопасности для Украины.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.