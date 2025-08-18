Встреча Владимира Зеленского и президента США пройдет 18 августа в Белом доме

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пристально следит за намеченной встречей в Белом доме президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами некоторых стран Европы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН, очевидно, крайне пристально следит за дискуссиями в Вашингтоне", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

18 августа вместе с Зеленским на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как передавал телеканал NBC News, встреча в Вашингтоне будет посвящена, среди прочего, обсуждению возможных гарантий безопасности для Украины.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.