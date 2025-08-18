Делегация Зеленского прибыла к Белому дому

При этом дресс-код соблюли не все - секретарь Совбеза Рустем Умеров надел вместо пиджака черную рубаху, а заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса остался в военном камуфляже

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Делегация, сопровождающая Владимира Зеленского, прибыла к Белому дому для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее видео опубликовало агентство Укринформ.

В состав делегации вошли глава офиса Зеленского Андрей Ермак, секретарь Совбеза Рустем Умеров, замглавы МИД Сергей Кислица, посол в США Оксана Маркарова и заместитель Ермака Павел Палиса. При этом дресс-код соблюли не все - Умеров надел вместо пиджака черную рубаху, а Палиса остался в военном камуфляже.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что представители Белого дома попросили Зеленского надеть костюм и галстук на встречу с Трампом.

В феврале на встречу с Трампом в Белом доме Зеленский надел черный свитер и черные штаны, тогда американский лидер с иронией отметил, что тот "принарядился". Во время встречи один из журналистов спросил Зеленского, почему он не явился на встречу с президентом США в костюме, на что тот ответил, что после завершения конфликта будет носить костюм, который, "может быть, будет подороже", чем у задавшего вопрос.